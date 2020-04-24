《女神降臨》是南韓的知名網路漫畫，在台灣也受到眾多讀者喜愛，從前年開始，《女神降臨》就宣布將翻拍成電視劇，然而演員陣容卻一直處於未知數的狀態，引起不少網友提名討論。終於在近日，劇組傳出好消息，呼聲一直很高的韓國男團ASTRO成員車銀優將接演《女神降臨》男主角李修豪一角，而經紀公司也出面證實了這項消息！

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根據韓媒報導，車銀優將接演的角色為《女神降臨》中的臉蛋天才「李修豪」，在漫畫中他不僅擁有姣好的面貌，就連頭腦都非常聰明，然而實際上卻是一個十足的「鐵壁男（意指無法輕易靠近的男性）」，性格相當冷酷。在接演消息傳出後，車銀優的經紀公司也出面回應，表明確實接到了劇組的演出邀請，目前正在積極討論當中，讓粉絲們都非常期待。

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차은우（@eunwo.o_c）分享的貼文 於 張貼

事實上，這部漫畫在宣布將要翻拍的消息後，就已經引起不少網友積極討論選角名單，而其中因為和李修豪的樣貌極為相似，車銀優一直都是網友呼聲最高的該角色人選。此外，另一名男主角「韓書竣」網友們認為由模特兒出身、參加過《PRODUCE 101第二季》的「權玄彬」出演最為合適；女主角「任朱靜」則是和人氣女團BLACKPINK成員「Jisoo」的長相相似度高，而受到不少人提名。

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등교

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文章來源：매일경제
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