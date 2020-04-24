羅志祥（小豬）日前被前女友周揚青爆出私生活淫亂，不只熱衷「多人運動」，還和旗下女藝人有不正常男女關係。而這件事的起因源自於周揚青偷看了羅志祥手機，意外發現對方竟然有另一支專門撩妹的手機裝置，消息一出引起各界譁然。就有微博網友分享安卓手機的一項神秘功能，直言不用兩支手機就能放心偷吃，號稱「渣男救星」。

9年情斷！周揚青列四罪狀 控羅志祥劈腿（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

微博網友「寶藏詩人」指出，華為手機有一項名叫「隱私空間」的功能，簡直是渣男救星，使用者能藉由使用「不同指紋」設定出兩位使用者，除了作為公務手機使用之外，也可作私人空間時使用，舉例來說，「當好男人時，用大拇指解鎖，裡面全是同事親戚朋友；當渣男時，用大腳趾解鎖，裡面全是小騷騷。」

換句話說，當另一伴靠近時，他可以立刻切換公務模式，讓對方放心、他也安心，還能把手機密碼告訴另一伴，讓對方隨便看也不怕會漏餡。消息傳到台灣，就有不少老司機指出其實安卓手機都有「支援多使用者」的類似功能，只要將不同指紋登錄成不同使用者即可，只是華為又將這項功能包裝得更嚴實。

不少網友看了不禁搖頭直呼，「怪不得已婚商務人士喜歡用華為」、「看來我們用蘋果的都是好男人啊」、「小豬如果一開始用的是華為，結果會不會不一樣」、「我也是從用華為的男性朋友這邊得知這功能的，震驚。更震驚的是這個功能的確不作為一個宣傳點，靠的是男人之間的口口相傳」、「我老公早就老實交代了這個功能，但是！天吶！我沒有想過用腳趾啊！我以為10個手指頭全試一遍就排查完畢了啊」。