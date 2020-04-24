在路上遇見美女時一般人總是會忍不住多看幾眼。最近，一名網友在開車行經宜蘭礁溪德陽路段平交道路口時，意外發現路邊有一名穿著比基尼的辣妹正在拍照，事後他將辣妹的照片PO到PTT表特版中詢問她的身分，沒想到最後竟釣出本尊在IG上回覆，要大家：「專心開車」。

這名網友在表特版中發文，表示自己載兒子下課的時候，開車經過了礁溪德陽路段的平交道路口，然而卻在路邊意外看見一名身穿淺藍色比基尼的辣妹正在擺Pose拍照，甜美的長相和火辣的身材，讓他忍不住內心的好奇，貼出了行車紀錄器中的畫面，求助其他網友這名辣妹的真實身分。

有不少內行的網友都認出這名比基尼辣妹就是曾獲選亞洲百大DJ的藍星蕾，看到照片後大家也紛紛留言：「孩子的媽在你背後」、「專心開車唄，老爹」、「不修好看多了」、「隨手拍的還可以這麼漂亮」、「這叫人怎麼注意火車」、「真實側拍 說實在話還滿正的」。

沒想到這篇文章卻意外釣出了藍星蕾本人，她在IG限時動態中發文回覆，表示自己當時很認真在拍攝寫真，根本沒有注意到自己被路人側拍，並貼心地提醒網友們：「大家好好開車，注意安全～」。