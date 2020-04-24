麥當勞（McDonald's）為美國連鎖速食店，1984在台灣民生中心開了首間分店，還曾創下麥當勞單週營業的世界紀錄，可見當時民眾對於麥當勞的好奇與喜愛，而近日有網友分享35年前，台中第一間麥當勞舊照，也勾起不少台中人的回憶。

臉書粉專《台中城Taichung》寫下「珍貴的80年代台中第一家麥當勞廣告文宣，而位置就在科博館外的中港路(今台灣大道)與館前路口」，照片中可見麥當勞為獨棟式建築，非常有美式風格，當時還首創「得來速」服務，讓網友驚呼「我一直以為得來速是後來的產物，原來一開始就有了！」，不過之後原址改建成大樓後，麥當勞也搬至地下室營業。

不少人相當懷念，紛紛憶述「當時是奢侈品，現在已經算普通平價食物了」、「蘇慧倫的第一張專輯MV，部份場景也這麥當勞旁的綠園道拍攝」、「童年的回憶啊…，人生第一次麥當勞就在這兒，當年去科博館，不是為了恐龍，而是麥當勞，當年在麥當勞辦慶生會，可是一件很猛的事」、「以前番茄醬、糖醋醬、紙巾，都放在櫃台外面，拿免錢的」。

35年前的麥當勞建築具美式風格，如今已不復見，讓不少人惋惜「只能說以前比較美，喜歡這種路面店，現在覺得最好看得是五權西路跟向上路交叉口那間路面店」、「好喜歡這種獨棟麥當勞，美國原汁原味的感覺」，還有人透露，當時最夯的飲料並非可樂，「那個時候賣最好的飲料是奶昔，現在的年輕一代可能難以想像」、「真的。我小時候最喜歡喝奶昔，香草、草莓還有巧克力」，不過麥當勞於2016年調整菜單後，就暫停販售至今。