看得到卻吃不到肯定是世界上最痛苦的事情之一！前陣子，美國一名女子家裡的庭院竟闖竟一隻土撥鼠，而牠還大搖大擺地個著玻璃門直接正對著室內開啟牠的「披薩吃播」，女子所飼養的2隻寵物犬見狀立刻擠到玻璃門前，目不轉睛地盯著土撥鼠長達1小時的時間，影片曝光後網友們全都笑翻了。

(影片來源/YouTube/ABC News/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，這名女子克莉絲汀（Kristin Chalela Bagnell）日前發現家裡的庭院闖入了一隻手中拿著一小塊披薩的土撥鼠，牠在通往庭院的玻璃門前站定，接著就開始享用牠手上的披薩，克莉絲汀所飼養的2隻狗發現異常的動靜後，立刻就跑到了門前，隔著玻璃看起了「土撥鼠吃播」，整個過程將近持續了1個小時的時間，狗狗們也相當有耐心地把這段有趣的吃播給看完。

這段影片在網路上曝光後，很快就吸引了大批網友前來觀看，大家都被土撥鼠和狗狗的行為給逗樂了，紛紛留言：「這土撥鼠吃東西真的囂張啊」、「狗子太可憐了，太欺負狗了」、「這吃播，我願意打賞」、「見過囂張的，沒見過這麼囂張的」、「狗看了口水都要流出來了」。