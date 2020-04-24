魚類含有豐富的蛋白質、胺基酸、脂肪等營養素，加上較為低脂，是不少民眾的首選。不過日前就有女網友透露，在市場買了一條魚回家料理後，沒想到裏頭的魚刺竟然是「綠色的」，讓她相當錯愕，擔心魚隻受到重金屬汙染。對此，就有不少內行人出面解答真相，掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《新竹大小事》透露，上菜市場買了一條從未見過的魚回家料理，口感也相當可口美味，沒想到吃到一半卻發現魚身中後段的骨頭竟然是綠色的，嚇得她拍照PO網求解，「誰可以告訴我，這魚的骨頭為何是綠色的？感覺很可怕、很噁心！」

畫面曝光後不少網友全都看傻了，紛紛留言直呼「應該是被污染了！」、「吃塑膠長大的吧」、「海水重金屬污染」、「這隻魚嚇破膽了」、「這隻應該是公的，老婆外遇，綠到入骨」、「中了化骨綿掌。還沒解」。

不過也有內行跳出解答，「如果是水針魚是正常的啦！好吃又不腥喔」、「水尖魚、魚骨是綠色、魚肉Q彈好吃」、「是因為那種魚是以珊瑚為食，所以骨頭是青色的」、「請不用擔心，這是水針魚，他本身魚骨就是這樣的顏色」、「食性的問題，吃什麼累積什麼」、「這個魚乾煎很好吃，骨頭青綠色不代表有毒」、「水針魚（Needlefishes）為鶴鱵科Belonidae魚類，具有綠色之骨頭是本科魚類之主要特徵之一。因此，其骨骼所呈現之顏色為正常之現象」。