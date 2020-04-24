有許多人早餐都會選擇在家裡泡麥片來吃，然而每次開封紙盒後都不知道應該如何保存才不會讓麥片受潮軟掉，手邊又沒有密封罐可以使用，最近一名英國女子就在抖音上分享了「封紙盒」神招，讓看過的網友全都驚呆了，直呼：「這麼多年以來都做錯了！」。

這名女子凱蒂貝（Katy Bee）在抖音上傳了一段影片，並附文寫道：「原來一直以來我們都搞錯了密封紙盒的辦法」，在畫面中可以看到，這名女子首先將開口的紙片都向內折，接著再將左右兩邊往裡推凹成V字型，最後她在將長邊的一側紙片塞進V型的凹槽處，紙盒輕輕鬆鬆就成功密封，而且看起來相當牢固。

而這段影片曝光後，截至目前為止播放次數已經超過87萬，有18萬人按讚、1萬人分享，不少網友都表示自己看完影片後感到相當震驚，「原來我一直生活在謊言中」、「我覺得我的做法是對的，直到我看見了這支影片」、「這改變了我的人生」、「抖音簡直就是一座免費的大學」。