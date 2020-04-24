看看周遭的親朋好友，負責家中伙食的幾乎都是女性居多，對此，就有網友好奇，明明女性下廚的人口多於男性，為何世界上有名的廚師卻幾乎都是男生為主？貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人跳出解答，點出背後真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「女生比男生愛下廚，但廚師幾乎都男的？」為題，PO文指出「一般來說，女生的下廚人口，以及對廚藝有興趣的人口，應該是遠遠多於男生吧？但為什麼廚師這職業，卻是男生比較多呢？世界上有名PRO級的廚師，幾乎都是男的，那種感覺就好像男生對電腦比較在行，結果工程師大多都是女生，這樣不就很不合邏輯嗎？為什麼會這樣？有沒有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言點出關鍵「做菜很吃力氣」、「餐飲廚房很累，尤其是中餐，根本勞力活」、「男生下廚大部份都是興趣，女生不是」、「不要看媽媽煮飯，就以為那個叫『喜歡』」、「不需太多力氣的，甜點糕點師傅就女性多啦」、「老哏了，女性在月經期間味覺會不準確，如果菜的味道不能長期穩定，對一個大廚來說就不及格了」、「不是女性愛下廚，是被社會期望要會做菜當好太太」。