看見流星劃過夜空，不少人都會抓緊時間許願。英國日前有不少民眾，看見有星星劃過天際，原本以為是流星欲許願時，才發現數量竟多達60顆左右，而且還排列成直線往上升空，讓目擊者相當興奮，有人猜測可能是UFO、飛機，畫面非常壯觀，而馬斯克(Elon Musk)也跳出來揭密。
根據《紐約郵報》報導，英格蘭埃塞克斯（Essex）有民眾目擊，夜空出現許多星星，且排列成直線緩緩升空，讓他們困惑的在推特上發文，「這應該不是飛機，因為飛機在它們下面閃爍出光芒，而且它飛行速度與高度完全不同」、「我知道當天有天琴座流星雨，但這看起來不像流星雨啊」、「到底發生了什麼？直線形的衛星多達20多個，而且都等距分布」。
實際上，這是特斯拉汽車執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)，創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）所執行的「星鏈衛星（Starlink）」計畫，旨預計發射1.2萬顆衛星，放入地球軌道中，用以增加密度與頻寬，分批一次發送60顆，截至目前為止，已將362顆部署到了軌道上。
星鏈衛星出現時間不超過10分鐘，而且宛如流星雨一樣，馬斯克也解釋，衛星亮度源自於太陽反射的軌道角度，這也導致衛星亮度提升，甚至看起來像恆星，天文愛好者桑斯特（Stephen Sangster）甚至到倫敦郊外奧爾平頓蹲點，拍下星鏈衛星交錯形成「X」造型的瞬間，讓不少人驚呼連連。
文章來源：紐約郵報
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