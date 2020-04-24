現在網路美女眾多，不過因大眾審美觀，使得正妹們不外乎是尖下巴、水汪汪大眼，不論外型還是穿搭都非常相似，反觀女學生的青澀模樣，更吸引人注意。日本一名18歲學生妹，由於外型清純可愛，因此IG擁有近4千名粉絲，不僅如此，她甚至還是一名學霸。

「齋れいな」現年18歲，出生於大阪府，身高159公分，不僅長相甜美，甚至還會彈鋼琴、吹奏長笛，學鋼琴更是長達13年，她也曾在youtube頻道上傳彈奏影片，2018年11月她在日本即時影音串流網SHOWROOM，直播自己的才藝表演，清新的模樣深受觀眾喜愛。

齋れいな不僅外型亮眼，就連成績也相當優異，高中來自大阪名校，並主修化學系，全國模擬考更考過第一名的成績，而她也成功申請上大學，今年春天搬至東京，邊上大學邊進行演藝工作，日前還拍攝泳衣寫真，更被日本知名寫真雜誌「週刊プレイボーイ」譽為次世代備受矚目寫真女星。

文章來源：grajapa
文章來源：e-talentbank
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