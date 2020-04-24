現在網路美女眾多，不過因大眾審美觀，使得正妹們不外乎是尖下巴、水汪汪大眼，不論外型還是穿搭都非常相似，反觀女學生的青澀模樣，更吸引人注意。日本一名18歲學生妹，由於外型清純可愛，因此IG擁有近4千名粉絲，不僅如此，她甚至還是一名學霸。

在 Instagram 查看這則貼文 齋れいな(いつきれいな)（@ichigo_cchi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 上午 6:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 齋れいな(いつきれいな)（@ichigo_cchi）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 上午 5:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 齋れいな(いつきれいな)（@ichigo_cchi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 下午 10:25 張貼

「齋れいな」現年18歲，出生於大阪府，身高159公分，不僅長相甜美，甚至還會彈鋼琴、吹奏長笛，學鋼琴更是長達13年，她也曾在youtube頻道上傳彈奏影片，2018年11月她在日本即時影音串流網SHOWROOM，直播自己的才藝表演，清新的模樣深受觀眾喜愛。

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在 Instagram 查看這則貼文 齋れいな(いつきれいな)（@ichigo_cchi）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 4 日 上午 5:20 張貼

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齋れいな不僅外型亮眼，就連成績也相當優異，高中來自大阪名校，並主修化學系，全國模擬考更考過第一名的成績，而她也成功申請上大學，今年春天搬至東京，邊上大學邊進行演藝工作，日前還拍攝泳衣寫真，更被日本知名寫真雜誌「週刊プレイボーイ」譽為次世代備受矚目寫真女星。