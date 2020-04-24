現在全球景氣差，想買房並不容易，有人會以工作地點為考量，有人則是以環境品質或房價為方向，例如不少民眾雖在台北工作，但會選擇買在鄰近且交通便利的桃園。日前有一名網友詢問「你住過最不想久住的縣市？」，意外引發網友討論。

一名網友在PTT發問，指大家最不想久住在哪一縣市，而且厭惡到想馬上搬離。不少人回應「我覺得基隆，市容和天氣..」、「金門。很多人說福利好，可是我覺得好無聊」、「台南，路超雷！」、「雨都基隆，只有東岸能逛」、「雲林。覺得好臭，都是動物排泄味」、「苗栗以北，天氣差的可以，物價也高」、「高雄空氣差，台北夏天超悶」、「新北三重，太擠太亂」。

「雙北」、「新竹」為網友最不想久住的縣市，「坦白講，沒竹科我早就離開新竹了」、「台北市。沒生活品質，房租房價高，老公寓多」、「明顯是新竹。1.風大雨也大2.食物又貴又難吃還吃不飽3.交通亂，方向燈是裝飾品，交通幹道最外側車道一定囂張違停，機車永遠被公車逼車」、「說真的台北，要不是討生活才不想住這裡，環境完全沒有一線城市的水準」。

不過也有人點出台北的優點，「台北很讚啊！光是有腳踏車道就超方便的，不用怕被車撞，一堆美食、文青餐廳，有山有水有公園」。其中「台南」與「台中」最少人嫌，「我台中人，台中真的不錯，但薪水低到可怕，所以我轉戰新竹」、「最愛台南和台中，雙北、桃園超討厭」、「台中不錯，台南…風氣保守，退休可以養老」。