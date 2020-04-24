順治皇帝為清朝自入關後首位皇帝，6歲時登基並由叔父攝政王和碩睿親王多爾袞輔政，其最愛的皇貴妃董鄂氏，1660年因喪子之痛猝死，順治帝對此傷心不已，隔年也染上天花，在位僅18年活到24歲，但英年早逝的順治皇帝，年紀輕輕就擁有17名子嗣，到底是如何辦到的？

1643年至1650年間，政治權力主要掌握於多爾袞手中，直到1650年多爾袞死後，順治皇帝13歲才開始親政，全力整頓吏治、打擊腐敗，並削弱滿洲貴族對政治的影響力，在位期間，成功擊敗南明遺臣鄭成功和永曆皇帝朱由榔，根據《清史稿》紀載，順治帝病死在養心殿，得年24歲，死後受供奉於太廟，廟號「世祖」。

順治帝13歲時，多爾袞就為他安排婚事，女方為孝莊皇太后的侄女、科爾沁卓禮克圖親王吳克善的女兒，但兩年後，因個性不佳為由將其廢掉，並降級為靜妃，順治十一年三月，順治皇帝的妃子佟佳氏為他生下一個男嬰，就是後來的康熙皇帝，順治帝陸續娶了第二任皇后孝惠章皇后、孝康章皇后(佟佳氏)、孝獻端敬皇后。

還有恭靖妃、悼妃、貞妃、恪妃、端順妃、淑惠妃、寧愨妃，共7名妃子，宗人府撰寫愛新覺羅族譜中，記載后妃雖僅有19位，但在埋葬記錄中后妃數至少有32名，其中有11名后妃為其生育，生下8個兒子，分別是牛鈕、福全、玄燁、皇四子、常穎、奇授、隆禧及永幹。女兒共6名，另外還領養3名女兒，分別是和碩和順公主、和碩柔嘉公主及固倫端敏公主。由於順治帝很早就結婚生子，加上后妃數量多，讓他留下眾多子嗣。