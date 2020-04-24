食物落地3秒內，立即撿起就不會沾細菌？《應用與環境微生物學（Applied and Environmental Microbiology）》對此曾進行研究，表示食物只要一落地，1秒內就被汙染了，儘管如此，此網路謠言仍常被拿出來開玩笑。日前有網友發現，一名長腿正妹打翻玉米濃湯，沒想到下一秒動作讓他好傻眼。

影片被上傳至《爆廢公社公開版》，只見一名短裙正妹，露出一雙修長美腿，期間疑似不小心打翻玉米濃湯，而她蹲在水溝旁清理，但她撿起一掌的玉米粒後，卻直接塞進嘴裡吃，隨後就提著垃圾離開，原PO則寫下「我只覺得她腿好美、心也美，懂得知福惜福」。

不少網友驚呼不已，「我…我看到什麼了，天哪！一連看兩回才驚醒」、「勤儉是美德，但是公共場所這樣好嗎？不會有細菌嗎？如果有小孩看到了不會學嗎？家長該怎麼教育小孩呢？」、「掉下去三秒內都還可以吃的概念？」、「身材、腿都很漂亮，看到她把東西撿起來吃，我整個就退避三舍」。

也有人認為，勤儉是一件好事，「太勤儉持家了，該娶」、「這可以娶回家，玉米濃湯幫你買10碗」、「人家好不容易存點錢，買了套餐，沒什麼好笑的，只是不大衛生啦！」，還有人分享類似經歷「如果是雞塊什麼的掉地上，灰塵拍一拍我也吃，液體的我無法。之前在家樂福吃東西，我東西掉地上，我撿起來檢查沒髒我就吃下去了，坐我對面的阿姨一臉吃驚，有窮到要撿地上的東西來吃的那種表情」。