在台灣商場上，碰到人，叫什麼「董」，肯定沒多少人會否認，在中國大陸，碰到「副」的主管，省掉它，肯定沒人怪罪。

不過，通常有原則，就必有例外。有位在外商服務、人稱「法蘭克（Frank）．莊」的專業經理人，被派駐大陸後，每當當地人「尊敬」的稱呼他為「董」時，他都覺得被罵了。

因為他被派駐大陸的職稱時副董事長，在派駐大陸前，不管他的職稱為何，大家都叫他Frank，但是，在大陸他雖然是副董，但是人人都稱他為董，而且是「莊董（懂）」，雖然大家是用敬重的語氣說，但他聽來就是覺得…。