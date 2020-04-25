小譚道聽圖說》裝懂？ 16:302020/04/25 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》裝懂？(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台灣商場上，碰到人，叫什麼「董」，肯定沒多少人會否認，在中國大陸，碰到「副」的主管，省掉它，肯定沒人怪罪。 不過，通常有原則，就必有例外。有位在外商服務、人稱「法蘭克（Frank）．莊」的專業經理人，被派駐大陸後，每當當地人「尊敬」的稱呼他為「董」時，他都覺得被罵了。 因為他被派駐大陸的職稱時副董事長，在派駐大陸前，不管他的職稱為何，大家都叫他Frank，但是，在大陸他雖然是副董，但是人人都稱他為董，而且是「莊董（懂）」，雖然大家是用敬重的語氣說，但他聽來就是覺得…。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #大陸 #派駐 #Frank #覺得 #職稱 你可能也想看 推薦閱讀 首季GDP不妙 陸拚V型反轉 04:092020/04/17 焦點新聞 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 「我最喜歡女生了！」 老翁摟加油員小蠻腰判拘役 14:532020/04/17 社會 金剛覺得「被分手」 梁云菲發聲了 15:062020/04/19 娛樂 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 駐陸滿90天 要申報當地所得 04:102020/04/20 焦點新聞 【單親爸翻身1】前妻奪產拋家 年收千萬一夜歸零 08:072020/04/20 社會 更想投資 美日企站穩中國不搬了 04:102020/04/21 焦點新聞 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 話題熱門新聞 日人批台灣料理騙很大 真面目曝網驚呆 - 日常 - 話題 行房1年未懷孕！妻下體常發炎 醫一見內部秒懂 - 日常 - 話題 為何格鬥時要反握匕首？特種兵解密 - 日常 - 話題 辛苦一輩子為何老後破產 日本老人悲歌 - 日常 - 話題 日本疫情延燒 出軌、未成年懷孕連環爆 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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