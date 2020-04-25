羅志祥和大陸網紅女友周揚青9年情斷，羅志祥被女方爆出不僅熱衷多人運動、慣性劈腿，還和旗下女藝人、化妝師有不正常男女關係，引發輿論撻伐。羅志祥過去「空幹30秒」的影片再次被起底，爆發力十足的電臀威力讓外界嘖嘖稱奇，更有網友好奇「空幹在實戰中的實用性高嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

羅志祥爆發力十足的30秒電臀威力讓外界嘖嘖稱奇。（影片取自YouTube/鉛化我蛋）

原PO昨（24日）在PTT「八卦板」PO文透露，看到羅志祥的「空幹舞」影片後，著實讓他嘆為觀止，不禁好奇「如果把空幹那搖晃的頻率運用在實戰上，實用性高嗎？有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少老司機紛紛留言回應「你自己試試看像他那麼快真的不容易」、「蠻強的！昨天晚上我自己試著做，覺得都沒有他那麼深入」、「非常重要，實戰就是用公狗腰跟她拼了」、「羅戰了這麼多年，你覺得呢？一堆奶妹念念不忘」、「速度那麼快，能次次到位也很厲害了」、「台上一分鐘台下十年工，人家實戰多年了好嗎」。