台灣超商密度高，提供的服務和美食更是五花八門，加上24小時營業，讓民眾十分依賴。其中御飯糰平價又有飽足感，偶爾也和飲品進行促銷活動，是不少人的首選，不過日前就有網友好奇，「超商哪個飯糰口味最好吃？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一致狂推「雞肉飯」口味最銷魂。

原PO昨（24日）在PTT「八卦板」PO文透露，自家附近有3大超商，很餓的時候會去買御飯糰充飢，最常買的就是肉鬆和鮪魚飯糰，因為便宜又好吃，這也讓他不禁好奇，「超商哪個飯糰口味最好吃？各位都買哪種飯糰？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一致狂推「雞肉飯」口味，甚至大讚「雞肉飯好吃到銷魂，每天上班都要買來當早餐吃，絕對不能沒有它！不然我就失去上班的動力」。

不過也有人力推心目中的飯糰口味首選「蔥燒豬肉」、「本來是哇沙米鮭魚，改版後只剩鮪魚能吃」、「哇沙米鮭魚以前很愛吃」、「有明太子的都好吃」、「鮪魚、芥末鮭魚、泡菜，好吃！」、「鮭魚肉飯糰其實很耐吃」、「全家雞五目烤飯糰，神好吃」、「鹽味最高」、「我問過了，那時候大家都說肉鬆」。