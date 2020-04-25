匕首短小鋒利，加上方便攜帶，是近距離搏鬥的有效武器，尤其是在許多軍事戰爭為題材的影視作品上，匕首更是特種兵近身格鬥、防衛或是暗殺的首選。不過為何作戰力極強的特種兵，在使用匕首近距離格鬥時，一般都是採用反握？

事實上，若說正手握匕首是為了威攝敵人，那麼反手握匕首就是為了搏命。一般而言，隨著抓握的方式不同，殺傷力也南轅北轍，以正握匕首來說，此種攻擊方式主要採左右平劃和下砍，出力時需要手腕向下彎曲，對於前手臂和手腕的施力較於薄弱，一旦需要近身搏命時，這種持刀法難免力度不足；優點則是揮動速度快，變招靈活。

至於反手握匕首，靠的是手腕的靈活度和肩背的力量，力量夠大，所以爆發力相對較強，近身砍殺的攻擊性也更加致命。此外，反手持刀的防禦效果好，透過專業的訓練，可以以刀刃護腕，形成隨動劃指，刀勾控腕等一系列技法。

再者，反手握匕首也間接增加了手臂長度，此優勢是正握所不具備的。缺點則是一旦招式被敵人避過，下一招也無法像正握那樣可以迅速連上，反而給對手留出反擊機會。