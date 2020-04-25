iPhone手機用戶注意了！網路上近來流傳一串詭異文字，一旦蘋果旗下產品包括iPhone、iPad在內，只要收到這組參雜了國旗符號和其他字母的字元，就會出現死機的狀況，必須強制重新啟動才能回復正常。據悉蘋果官方已獲報此狀況，目前正在全力修復問題。

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

根據外媒《9to5Mac》報導，在Telegram上流出一組文字病毒在網路上流竄，該串詭異文字是由義大利國旗符號與「信德語」（Sindhi）字母所組成，一旦iOS用戶收到這串文字，就會出現死機、觸控失靈等狀況，必須強制重新啟動才能回復正常。

至於背後原因，據了解是因為 iOS 13.4.1 以下的版本缺乏信德語的字元，且設備只要收到「推播通知」秀出文字就會發生問題，致使系統全面癱瘓。消息一出，有不少用戶基於好奇心驅使，而複製轉發，造成不少蘋果用戶跟著受害，紛紛在社群媒體上傳死機畫面。

目前蘋果官方已獲報此狀況，並且正在極力修正問題中，預計將盡速推出新的 iOS 13.4.2 版本讓用戶更新修復，只是仍需時間測試。事實上，這樣的狀況不是第一次發生，蘋果早在2015年、2017年及2018年就曾發生過類似的文字病毒災情，進而導致系統崩潰，必須重新啟動才能回復正常。