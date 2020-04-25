《中時電子報》精選本周發燒刊物《男孩危機：偽單親、兩性失衡、缺乏競爭力，兒子的未來正在崩解，我們該如何出手相助？》、《狗狗的愛：讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你》、《一直喊不舒服，卻又不去看病》、《生活裡的素養課》、《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》、《公園地景百年流轉》，透過簡單扼要的書摘與其精彩內容，帶您探索動人的生命故事、人際互動、精神保健，以及地景公園淵遠流長的歷史脈絡。

【1】隨機殺人兇手為何多男性 心理關鍵解析

過動、愛哭、缺乏擔當、抗壓性低？當媽媽抱怨兒子越來越不像「男孩子」時，失序、暴力、自毀，亦是現代男孩的黑暗面貌。日本法務省研究：「隨機殺人的兇手大多為男性」。心理、生理、教育、經濟等，把男孩推向火坑的原因不只一個！全世界63個國家正延燒的「男孩危機」，我們該如何遏止與預防？

【2】BBC認證！世界最聰明狗 記憶力驚人

為什麼你的狗狗聽得懂你說的話？為什麼你的狗狗如此愛著你？著名犬隻行為科學家用最清楚的方式、最有力的論證，帶領你從內而外明白狗狗的行為與思考，不只讓你更了解狗狗，還讓你更愛你的毛寶貝！

【3】老小孩堅持不看精神科？6招神解

為什麼老爸老媽一句話，秒怒中年子女？臺北榮總老年精神科主任蔡佳芬醫師每個月平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸，因此她深刻明瞭長輩們因為老化，在身體與心靈上造成的衝擊與問題，而這些看似很日常，但通常卻讓子女痛苦不堪的精神折磨背後，其實可能隱藏著疾病，例如失智症、憂鬱症、恐慌症等，愈早發現，愈能做更好的治療。

蔡佳芬醫師在本書《一直喊不舒服，卻又不去看病》分享27個與老後父母相處的難題與困境，透過細膩剖析，並提供應對方式，是一本兼具醫學與心理學，適合老爸老媽及中年子女的實用書。

【4】孩子的教育不能等！專家神招培養未來競爭力

有不少家長都希望自己的孩子可以在學校考到好的成績，但死讀書卻不能帶來任何的成效，學習的場域除了在學校之外，家庭的教育也是相當重要的一環，事實上每一天的親子相處，每一次的互動對話，家庭裡的生活力都是學校素養教學的助力。金鼎獎兒童文學作家、資深國小教師王文華就將藉由《生活裡的素養課》一書中，帶領家長自然而然、不著痕跡的把素養精神融入親子生活裡。

【5】面試哪種人會被淘汰？皺紋藏玄機

人與人之間的相處看似簡單，實際上卻非常複雜難懂，每個人的內心深處或許都有不想被人一眼就看穿的事物，這個時候，如果懂得如何洞察人心，便能幫助自己跟對方相處時，快速又安全的找到適合彼此的相處之道。專業諮商心理師林萃芬將以《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》一書帶領讀者靠著敏銳的觀察力解讀對方心意，甚至藉由「習慣」來看穿一個人的性格。

【6】從農地到共同墓地…人鬼共居的林森公園大揭密

一座城市，總少不了公園，都市叢林中的唯一綠地，誕生於台灣不過120多年。公園和許多現代化設施一樣，都是日本政府「二手移植」的成果。當時日本政府意圖將臺灣帶向現代化的道路，公園成了大眾的休憩場所，並兼負保健、防災等重要功能。1932年都市計畫中規劃了17座公園。

《公園地景百年流轉》一書透過實地田野考察與資料蒐集，一一重現17座公園的歷史與現況。作者林芬郁為地理與歷史雙學科背景，引領讀者翻閱百年來的地圖、都市計畫圖、報刊、文獻、明信片、照片，讓我們能對臺北公園的地景風貌與歷史脈絡有更多認識。