新冠肺炎全球爆發，日本疫情嚴峻，全國進入緊急狀態，不少人因此失業，抑或是居家辦公，許多學校也紛紛停課，但值得注意的是，此波疫情也讓日本出軌族群見光死，未成年懷孕案例激增，成了日本社會不得不面對的棘手問題。

綜合日媒報導，日本厚生勞動省應急專家小組曾向政府提交一份報告，指出如果人與人之間的接觸減少80％，感染人數將會在兩周內急遽下降，疫情會在一個月後得到控制；如果減少70％，則需要3個月的時間才能控制住疫情。

對此，日本制定了十項建議，包括：減少外出、不要回家探親，採網路問候即可、不要在人多的時段進入超市、選在人少時去公園運動、鼓勵網購、聚會小酌全部改為視訊等等。

然而不少民眾卻把這項「緊急事態」當作難得的假期，一時間，東京的公園成了家長和孩子的遊樂園，路邊、海邊也聚集了不少人群。

值得注意的是，受到疫情影響，日本學校都已停課，這也加劇了未成年懷孕數量的激增，神戶市北區有一個名為「小生命之門」的24小時全年無休諮詢窗口，自今年2月起不斷接到未成年少女透過電話或是網路諮詢，一開始的諮詢主要集中在星期六，最近卻是每天都有。

經過了解後發現，原來這些未成年少女多是在停課後「一直跟男友待在家裡」，也有人表示「對方年紀比我大很多」、「是第一次見面的人，之後就再也沒有聯繫了」；另外也有人坦言，因為沒辦法外出打工，「所以不得不開始援交」。

除此之外，日本出軌的家庭正在不斷增加，原因在於，疫情讓不少公司施行居家辦公政策，但出軌者卻不斷以「去工作」為由外出，導致婚外情暴露。日本一間調查公司負責人岡田真弓表示，「今年3月，要求調查另一伴是否出軌的委託比去年同期增加了100件以上，從現在的情況來看，4月份也比去年同期還要多更多」。