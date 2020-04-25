新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，其中醫護人員、司機或服務業等，由於接觸人的頻率高，因此被視為高危險職業，甚至還會遭人歧視。日本有一名在旅館工作的民眾表示，與女友交往7年，兩人甚至打算步入禮堂，但卻受疫情的影響，讓他無奈被分手。

日本富士電視台對服務業進行訪問，一名在旅館工作的男子透露，主要服務內容為待客，由於經常接觸到人，加上交往7年的女友對疫情非常擔憂，認為他可能已經受到感染，然而他上個月才求婚的，兩人打算未來共組家庭，卻因新冠肺炎的影響，女友以「不想被感染」為由退婚。

不僅如此，兩人甚至因此分手，讓男子相當痛心，無奈只能將30萬的求婚戒指拿至當鋪當掉。不少網友得知後，都覺得非常誇張，甚至認為沒結婚才是好事，「疫情只是藉口吧！她應該很早就想分手了」、「早一點看清她也好，結婚就應該找個能陪你走過低潮的另一半」、「假若不是遇到新冠肺炎，當你碰到其他婚姻問題時，她也可能會想提離婚」。