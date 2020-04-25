老狗身體非常髒，讓人誤以為是流浪狗(影片來源/youtube/Kritter Klub)

狗是人類忠心的夥伴，若主人意外過世，在牠們的眼裡，宛如世界末日。韓國有一隻白色老狗，經常走在社區的街上，由於全身髒兮兮的，因此不少人都以為牠是流浪狗，在經過打聽後，才得知牠其實有主人飼養，但幾年前主人過世後，牠就經常到街上散步，好像在找主人的蹤跡。

韓國節目《Animal in Crisis》日前在街上，發現一隻全身骯髒的老狗，且眼睛下掛著淚痕，似乎已經很久未被清理了，由於牠年紀非常大了，因此且行動緩慢，走起路來相當吃力，甚至一不小心都可能被車撞到，儘管曾有人想餵牠食物，老狗也只是聞一聞就離開。

劇組在鄰居的幫助下，得知老狗名叫Jindol，而且由附近一戶人家飼養，主人夫妻則無奈表示，Jindol原本是他們的母親飼養，母親對牠相當愛護，Jindol也時常跟在她身邊，至附近散步、找朋友聊天、到寺廟拜拜，直到2年前她住院，Jindol甚至還一度跑到醫院找人，夫妻倆在他人告知下才得知此事，但母親最終仍不幸過世。

而原主人過世後，Jindol的身體也越來越差，由於天氣太冷，因此夫妻倆也不敢幫牠洗澡，擔心牠會因此感冒，但Jindol不論颳風下雨，仍經常溜出去，沿著曾與原主人走過的路線散步，這讓附近鄰居得知後，也感到相當不捨，原主人的朋友透露「如果姐姐看到了，心一定會很痛」、「雖然牠不會說話，但眼神中，似乎好像在問『她(主人)到底去哪裡了』。

夫妻主人透露，「許多人認為不應該鬆開牠，但把Jindol關在家裡，牠看起來更痛苦，我們也很不忍」，而節目組也找來獸醫，幫Jindol進行檢查，發現牠已腎臟衰竭、肝功能出問題，儘管可以醫治拖延壽命，但相對的也會帶來疼痛，就怕Jindol難以負荷，因此目前僅做基本治療，且也不建議將Jindol關起來，狹小的空間反而讓他精神狀況變差。

由於Jindol被關進狗窩中，經常會沮喪的面對牆壁，有時甚至會抓破門板，企圖落跑。獸醫也表示，Jindol的年紀也大了，多陪伴才是最好的治療方法，而女主人先前因工作因素，無法時常陪伴Jindol，如今她也辭去工作，拉著牽繩帶Jindol散步，走牠這2年來走過的路線，而這一種方式，也讓她回憶起母親。