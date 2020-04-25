Yūn Mago在Youtube解釋，指會以「I am and always will be yūn」時常提醒自己(影片來源/youtube/Yūn Mago)

Yūn Mago也大膽的曬出素顏模樣(影片來源/youtube/Yūn Mago)

韓國女團BLACKPINK中的成員Lisa，是泰國籍的女歌手，由於長相甜美、身材比例佳，2019年曾榮獲TCCASIA亞太區最美一百張臉孔第1名，更被譽為「人間芭比」，近日在《青春有你第二季》擔任導師，再次引發討論，而一名18歲菲裔網紅，由於撞臉Lisa反而遭罵，而她也霸氣卸妝，指她只想做自己。

在 Instagram 查看這則貼文 YŪN（@yukimago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 下午 9:11 張貼

Yūn Mago出生於2002年，擁有菲律賓血統，目前居住在美國紐約，先前曾上傳一支抖音影片，由於長相與打扮神似Lisa，讓她粉絲數瞬間暴漲到41.2萬人，而IG則吸引6.7萬人追蹤，不過隨著知名度提高，也免不了惹來一些網友冷嘲熱諷。

在 Instagram 查看這則貼文 YŪN（@yukimago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 下午 2:17 張貼

Yūn Mago對此在youtube頻道解釋，她原本就喜歡Cosplay，而且也愛韓國的藝人，起初她上傳Lisa仿妝照時，果然立即受到關注，18小時內吸引7千粉絲，剛開始她被稱撞臉Lisa時，還因此感到非常開心，但也有人認為，Yūn Mago是以Lisa之名炒作知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 YŪN（@yukimago）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 22 日 下午 1:25 張貼

而Yūn Mago也進行反思，指她會仿妝Lisa，說實在的也是為了獲得關注，如今經常以「I am and always will be yūn」提醒自己，而她也曾在一年內，染過8種不同髮色，希望能呈現不同樣貌，擺脫模仿Lisa的影子，但仍有不少人會抨擊她，讓她難以接受的回應「我只是個喜歡時裝的女孩」。

在 Instagram 查看這則貼文 YŪN（@yukimago）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 下午 5:13 張貼

Yūn Mago對於網路上諸多的謾罵，也決定不再多加理會，全心專注於興趣上，也經常在Youtube及IG上分享化妝與時裝影片，而她也曾大膽的曝光素顏模樣，五官雖然沒有妝前時的深邃，但她的眼睛非常大，搭配上齊瀏海、微翹嘟唇，仍與Lisa有些神似，還有人回應「你看起來像Lisa，聲音則像蜜雪兒・潘(Michelle Phan，美國化妝師)」。