韓國女團BLACKPINK中的成員Lisa,是泰國籍的女歌手,由於長相甜美、身材比例佳,2019年曾榮獲TCCASIA亞太區最美一百張臉孔第1名,更被譽為「人間芭比」,近日在《青春有你第二季》擔任導師,再次引發討論,而一名18歲菲裔網紅,由於撞臉Lisa反而遭罵,而她也霸氣卸妝,指她只想做自己。

Yūn Mago出生於2002年,擁有菲律賓血統,目前居住在美國紐約,先前曾上傳一支抖音影片,由於長相與打扮神似Lisa,讓她粉絲數瞬間暴漲到41.2萬人,而IG則吸引6.7萬人追蹤,不過隨著知名度提高,也免不了惹來一些網友冷嘲熱諷。

Yūn Mago對此在youtube頻道解釋,她原本就喜歡Cosplay,而且也愛韓國的藝人,起初她上傳Lisa仿妝照時,果然立即受到關注,18小時內吸引7千粉絲,剛開始她被稱撞臉Lisa時,還因此感到非常開心,但也有人認為,Yūn Mago是以Lisa之名炒作知名度。

而Yūn Mago也進行反思,指她會仿妝Lisa,說實在的也是為了獲得關注,如今經常以「I am and always will be yūn」提醒自己,而她也曾在一年內,染過8種不同髮色,希望能呈現不同樣貌,擺脫模仿Lisa的影子,但仍有不少人會抨擊她,讓她難以接受的回應「我只是個喜歡時裝的女孩」。

Yūn Mago對於網路上諸多的謾罵,也決定不再多加理會,全心專注於興趣上,也經常在Youtube及IG上分享化妝與時裝影片,而她也曾大膽的曝光素顏模樣,五官雖然沒有妝前時的深邃,但她的眼睛非常大,搭配上齊瀏海、微翹嘟唇,仍與Lisa有些神似,還有人回應「你看起來像Lisa,聲音則像蜜雪兒・潘(Michelle Phan,美國化妝師)」。