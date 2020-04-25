和尚為佛教出家人，過著「六和敬」的僧團生活，以修到六根清淨，不受塵俗干擾為目標。日前網路瘋傳一系列和尚照，由於他顏值非常高，儘管頂著一顆光頭，但模樣仍相當俊俏，讓人忍不住想多看幾眼，甚至被封為「地表最帥和尚」，隨後他的身分也被曝光。

地表最帥和尚其實是大陸Coser「你的糖分」，居住於浙江杭州，出生於1994年，平時Cos主題為古裝，微博上擁有5.9萬粉絲，曾扮演過《古劍奇譚》、《一夢江湖》等手機遊戲角色，近日他穿著僧服，臉上一副看破紅塵得模樣，讓不少人誤以為是真的和尚。

「你的糖分」Cos和尚照也被分享至臉書粉專《男神仙女》，寫下「逆天顏值。知道白骨精為什麼一定要吃唐僧肉了吧！」，甚至被韓國網友分享至論壇，許多網友紛紛表示「大師快渡我！」、「大師，我頓悟了」、「哭了，果然光頭才是檢驗帥哥的標準」、「如果和尚是你，我願意被你收服」。