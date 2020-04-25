家醫科醫師宋晏仁在《醫師好辣》分享個例(影片來源/youtube/醫師好辣)

不少夫妻結婚後，長輩都希望能快點抱孫，若一直遲遲生不出孩子，就會讓人憂心，是不是身體出狀況。家醫科醫師宋晏仁日前上節目透露，曾遇到一對結婚1年的夫妻，兩人期間多次行房，但卻一直未懷孕，只好至醫院做檢查，才發現妻子的尿道竟經常破損，讓他驚覺有異。

家醫科醫師宋晏仁在《醫師好辣》分享個例，指一對結婚1年左右的夫妻，婚後卻遲遲未懷孕，反而被婆婆怪可能有不孕症，而妻子於是至婦產科檢查，但身體功能全正常，因此推測問題可能出在丈夫身上，但他檢查後，無論精蟲數量、雄性素也都無異狀。

直到問診期間，妻子便反應行房很困難，而且每次都很痛，尿道甚至經常發炎，這讓醫師宋晏仁驚覺不對勁，於是建議她至泌尿科檢查，卻發現她的尿道時常破損，於是詢問兩人到底如何行房，而丈夫則困惑的說「行房不就是行房嗎？」。

醫師宋晏仁推測，這對夫妻行房時，位置可能搞錯了，解釋女性身體有3個洞，最上面為尿道，中間為私密處，後面的則是肛門，而丈夫仔細回想，發現兩人行房時都很困難，才知道夫妻倆是「進入尿道」行房，而他們隔了半年後，也順利懷孕了。

醫師宋晏仁接著說，其實尿道炎展性有時也蠻強的，有些青春期少女DIY時，甚至會拿異物去戳，但由於陰道與尿道位置近，有時會不小心插錯，因此他們在照X光檢查時，有時會看見迴紋針、鉛筆或原子筆等。