第二次世界大戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，其中在戰場上有「火力推土機」稱號的坦克，因為具有直射火力、越野能力和裝甲防護力，成為了當時參戰各國陸軍最倚重的地面武器之一，不過若要說到誰是最強的「坦克殺手」則非德國士兵京特爾·維岑茨莫屬，單憑他一個人的力量，就成功摧毀了21輛坦克，且每次都能毫髮無傷的全身而退，被譽為最強二戰單兵。

1942年，德國為了對付蘇聯的坦克，專門延滯了世界上第一種反坦克火箭筒—鐵拳。鐵拳的重量僅有10公斤，破甲彈頭重3公斤，足以對付當時的坦克，最大不足之處就是它的射程僅有30公尺。這意味著，士兵必須靠近坦克30公尺內的範圍才能發動有效攻擊，可說是一場九死一生的冒險。

因此二戰德軍特別設計了一款「坦克擊毀勳章」，頒發給那些勇敢浴血奮戰的士兵，但能獲得最份最高榮譽的士兵卻寥寥無幾，唯獨京特爾·維岑茨一人就獲得了20多枚勳章，他憑著自己的血肉之軀，隻身扛著單兵武器，一個人經歷了無數次的九死一生，成功摧毀了21輛鐵甲坦克，可謂剽悍至極。

擁有濃厚愛國情懷的他，並非德國納粹黨的信奉者，二戰結束後，他便加入了聯邦德國軍隊，後來又升至陸軍上校，1999年1月14日逝世，終年77歲。