在許多印度的影視作品中，經常看見女主角穿著漂亮的紗麗，露出性感酥胸和小蠻腰，曼妙曲線讓人眼睛為之一亮。不過你是否曾好奇，為何印度女人寧願露肚臍，卻從沒見過她們露出大腿及小腿？

說到印度，第一個想到的便是他們的傳統國服「紗麗」，無論是上層社會的富貴人家，或是終日忙碌的農家婦女，對於紗麗都十分喜愛，差別只在於質地和樣式的不同，但顏色也是絢麗多彩。

印度女人在穿紗麗時，首先會穿上緊身上衣，將雙肩和胸部緊緊包裹住，而手臂和腰部則完全裸露在外，下身則是穿著短褲或是襯裙，接著再將紗麗披在身上，直到腳踝處，唯獨大腿和小腿是絕對不能露出來的，背後原因，古籍可窺見一二。

在印度教嚴密的種姓制度下，《梨俱吠陀》〈原人訟〉所繪的瓦爾納階級便提到，「婆羅門是原人的嘴、剎帝利是原人的雙臂、吠舍是原人的大腿、首陀羅是原人的腳」。所謂吠舍，是印度四大種姓第三，反映印度人民認為大小腿和腳丫是低下的。再根據摩奴法論，婦女在印度地位低下會受到很多限制，就這樣，這個大腿小腿被賦予了宗教的意義，輕易不能露在外面。