北韓領導人金正恩遭踢爆手術後病危，至今持續神隱，各式死訊謠言甚囂直上，更有人認為這是朝鮮半島統一的絕佳時機，就有網友好奇「南北韓統一後可能會超越日本嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有人直指關鍵在於要被北韓統治才有可能，「被北韓統一的話，軍事力、勞動力大幅上升」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出「南北韓也是分裂，但是她們有一個共同想法，就是不管是南韓北韓都希望統一，姑且不論是誰統一誰，但如果南北韓真的統一了，有可能超越日本，成為東亞第二的亞洲國家嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「至少先窮20年以上」、「30年內不可能，經濟社會落差太大，先內亂一波」、「純南韓人均GDP都輸『停滯』20年的日本了」、「連這麼強的德國到現在還有統一後的小問題，韓國洗洗睡」、「一定先爆啊，德國都演過了」、「你知道西德花了多少錢才拉起東德嗎」、「北韓那黑洞你確定吞的下？」。

不過也有人認為看被哪邊統一，「被北韓統一的話，軍事力、勞動力大幅上升，有對外開放的話，外資更不用說了；被南韓統一，直接複製日本L型經濟30年。其中的差別就是是否在意人權…」、「會有大量廉價勞工，短空長多吧」、「有機會，大量勞力加核武」、「統一後再發展幾十年有機會」。