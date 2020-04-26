酒店是不少商界人士談生意、應酬之地，在日本，有不少菁英人士都有一個關係密切的媽媽桑，深諳人情世故、善解人意的她們最適合收藏秘密。尤其是被視為「大人的遊樂場」的東京銀座俱樂部，光是座位費一人就要2.5萬日元（約台幣7千元）卻幾乎天天客滿，然而最受歡迎的女招待卻未必年輕漂亮，它主要賣的不是酒、也不是肉體歡愉，而是男人人生價值的自我證明，和不為外人道的情緒出口。

日本化學家吉野彰過去就曾對媽媽桑中島和子說過，總有一天會得諾貝爾獎，71歲時果真獲獎；大文豪川端康成、漫畫家手塚治虫等人也都是俱樂部常客，跟當時的媽媽桑交情密切；小說家渡邊淳一去世前一年的生日會也是由銀座媽媽桑們為他舉辦，罹癌的他坐在輪椅上，還自嘲說有了輪椅就再也不能偷偷密會了。

來這裡光顧的不乏許多是大人物，白天他們高高在上，到了晚上就到銀座討個歡快。為了能和客人們談笑風生，女招待們的學經歷也絕不一般，除了須擁有高學歷，每天更要大量閱讀，掌握各式知識、政治、經濟，乃至八卦，也都要能切實掌握。例如當下相當受到歡迎的媽媽桑高嶋理惠子，就會英、德、法、俄等12國語言。

比起真心，不少客人更在意的是自己的需求是否得到充分的滿足，在《銀座媽媽桑說話術》一書中，也明確指出，能自在悠遊、掌握男人心的媽媽桑們，靠的並不是青春姿色，而是洞察人心的說話術。過程中除了全心全意的傾聽之外，更要不時甜笑回應「你已經很努力了，真的很了不起」，甚至是恰到好處的輕靠在男人肩膀上，在其耳邊輕聲說上一句「明天也請加油」。最忌諱的是，永遠不要提及在超市如何購物最省錢，這種讓男人興致全失的話題。

正因為如此，這群執著的日本男人一旦認准了一家店，光顧一、二十年絕不是問題，理所當然變成了媽媽桑的長期飯票。