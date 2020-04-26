YouTube在2005年4月23日上傳首支影片為「我在動物園(Me at the zoo)」(影片來源/YouTube/jawed)

YouTube是目前全球最大的影片搜尋及分享平臺，公司創立至今已滿15周年，也衍生出YouTuber得新興行業，每個人都有發光發熱的機會，但每天都在滑YouTube的你，知道YouTube第一支影片是什麼嗎？影片只有短短18秒，目前竟已累積9千萬的點擊率。

YouTube在2005年4月23日上傳首支影片，而上傳者是YouTube創始人之一的卡里姆(Jawed Karim)，影片標題為「我在動物園(Me at the zoo)」，拍攝地點在加州聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)，期間他只形容大象象鼻很長，表現相當羞澀，對鏡頭好像很不自在，而他至今也只上傳這一支影片。

儘管影片只有18秒，而且畫質相當差，不過目前已累積9181萬點擊率，頻道甚至吸引80.2萬人訂閱。而目前最夯影片為西班牙神曲「Despacito」，觀看次數高達67億，第二則是兒歌「Baby Shark Dance」，觀看次數為51億，第三是紅髮艾德（Ed Sheeran）的「Shape of You」，觀看次數為47億。