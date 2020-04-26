北韓最高領導人金正恩外傳因動心臟手術而病危，近日更傳出他已經變成植物人的說法，撲朔迷離的真相引起全球關注，他過往的事蹟也一一被翻出來討論。據說，他的姑丈張成澤因為傳出和他妻子李雪主有染，最後慘被金正恩處以「犬決」，活活遭120條飢餓的獵犬咬死。對此，有網就好奇發問，想知道能咬死人的恐怖「犬決」究竟是用什麼狗？

北韓最高領導人金正恩外傳因動心臟手術而病危。(示意圖／達志影像)

有網友在PTT八卦板以標題「北韓（犬決）是用什麼狗？」發文，表示近日看到金正恩一系列的報導，注意到北韓有一種特殊的死刑叫做「犬決」，他的姑丈就被放120條狗咬死，讓他不禁好奇直呼「請問這個狗是用什麼狗來處刑呢？是最凶狠的吉娃娃、狼的子孫哈士奇、日本殺手總柴、護國神犬米格魯、還是狗界智者拉不拉多？」

文章引起熱議，許多人紛紛提出自己的猜測「會喵喵叫的狗」、「金正恩親自下去咬」、「笑死，吉娃娃要咬到什麼時候」、「叫他手下扮成狗去咬」、「我覺得根本是狼」、「被柴包圍是獎賞吧，不對，除了吉娃娃其他都是獎賞」、「用吉娃娃是被吵到煩死」有不少專業網友則認為，很有可能是「珍島犬」，直言「珍島犬」、「珍島犬好像豐臣秀吉有帶回日本，本來要餵老虎，結果老虎被幾隻圍毆死」。

據了解，「珍島犬」不但是北韓的國寶，更是南韓的國犬，對主人具有極高的忠誠，又有歸巢本能、膽大性、狩獵本能、警戒性、非誘惑性等優秀品性，天生擁有突出的嗅覺和忍耐力、兼有膽大而又勇猛的性格，決定好要捕獲的動物就不放手的強有力的殺生本性很強，甚至出生3到4個月的幼崽都能發揮捕鼠的狩獵本能。