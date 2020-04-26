全聯為台灣目前店數最多的超市，為了擴展是市場，他們經常與其他廠商聯名合作，甚至跨足到麵包界，販售商品相當多元。日前有網友至全聯購物，發現架上竟出現「壽司」，由於不知道好不好吃，因此PO網詢問網友意見，不少人則驚呼「從來沒看過」。

一名網友在《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見冷藏架上有各種款式的壽司，份量看起來不少，而且皆為銅板價，由於期限將近，當日還打折出售，讓她看得非常心動，但又不知口感如何，因此詢問「有人吃過全聯的壽司嗎？好不好吃呢？6折唷！」。

不少人驚訝表示「天啊！這一定是全聯隱藏版，我從來沒看過有賣壽司的！太幸福了吧！」、「台中西屯沒看過」、「彰化也沒有，連看都沒看過」，還有人曝光有賣的分店，「我只有天母的店有看過」、「台中市政店有，還有便當、壽司、烤雞、炸物、電鍋滷蛋、咖啡…」、「應該算是旗艦店，有賣炸物、烤物，麵包種類比一般店還多一點，連文具用品也有賣，前面有停車場很方便」。

在 Instagram 查看這則貼文 zoeyalee_肉芽粒（@zoeya_lee.ig）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 21 日 下午 8:30 張貼

也有人分享吃後心得，「有吃過！還可以，但當餐要吃完」、「我有吃！覺得比7-11的壽司好吃」、「我女兒上次自己吃掉一整盒繽紛壽司盒，看起來應該是好吃的」、「旗艦店有賣，應該說就是方便馬上吃的概念，對吃講究的會員就不建議」、「飯很乾，買兩次都很乾」、「台中文心路的有賣，好像是跟爭鮮配合壽司，我老公說好吃」、「米飯口感太硬，不建議」，儘管看法兩極，但仍讓消費者好奇。