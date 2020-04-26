「亞洲舞王」羅志祥的前女友周揚青，本月23日在微博投下震撼彈，除了證實已經和羅志祥分手一段時間，還爆出分手原因是因為她發現羅在2人交往9年期間多次劈腿，還和旗下藝人、化妝師有長期不正當的男女關係，甚至經常和兄弟舉行正常人都無法想像的「多人運動」，消息震驚各界。有網友挖出羅志祥過去在簽唱會「電臀30秒的影片」，在家實測之後驚訝發現羅志祥真的是天賦異稟，並直呼這動作「根。本。做。不。出。來！」
近日羅志祥和前女友周揚青的新聞鬧的沸沸揚揚，有網友就在PTT八卦板以標題「那個空幹動作其實很難吧？」發文，表示小豬過去空幹的畫面在臉書和IG瘋傳，他跟朋友在好笑之餘也試著做做看，沒想到小豬做起來看似輕鬆的動作竟然超難，讓他忍不住直呼「根。本。做。不。出。來！速度要維持這麼快、維持一定的節奏，每下的力道都很強，這根本不是搞笑影片啊！！連我朋友他是體育系的也做不出來，卡卡的。有沒有這個動作其實很難的八卦？重點是協調性還是柔軟度嗎？」
文章掀起熱議，不少人看了紛紛留言表示「我也覺得滿難的，上半身幾乎沒動」、「這動作臉肉沒甩起來確實厲害」、「就跟你說亞洲空幹王不是浪得虛名的」、「真的強，厲害的是他弄了超久」、「平常都在練習」、「真的很難」、「台上一分鐘，台下十年功阿」、「純論空幹他真的很強」、「我有試過，能空幹這麼久真的很難」、「核心是真的夠才能做這種」、「要有實體物在前方練習」。
文章來源：PTT 八卦板/foam0406
文章來源：YT/Kchun Lin
文章來源：YT/鉛化我蛋
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