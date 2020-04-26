隨著時代日新月異，家中電器用品也越來越多，因此電費也一年比一年還高，該如何節約省電，是不少小資族頭痛的問題。一名網友提到，住家是3層樓透天厝，由於工作關係，白天家中經常只有2名長輩，而他們也非常省電，但近日卻發現，這半年來，夏天就要多花8、9千元的電費，讓他質疑是不是被鄰居偷電使用。

一名網友在《mobile01》論壇透露，與兩老及一少住3層樓透天厝，房子緊鄰隔壁住戶，而白天時經常只有2名長輩在家，由於老人家非常節省，到夏天也捨不得開冷氣，因此他原以為電費僅4千左右，直到他瞄到這一期的帳單，讓他難以置信。

查看近半年的帳單後，原PO發現冬天電費最便宜約3千，而夏天則是到8、9千元左右，讓他憂心表示「平時用電比較大的只有兩台冰箱，我是不是被鄰居偷電了啊？」，也擔心是不是電費計算錯誤，因此PO網詢問「電費貴的很離譜怎麼辦？」。

原PO一看電費帳單傻眼，夏天竟要花8、9千元(示意圖/本報系資料照/劉宗龍攝)

不少網友回應「主要應該是冷氣非變頻，冰箱可能也是舊的非變頻，現在有補助可以考慮換，燈泡換成全led的也可省」、「有點誇張！我家也3樓透天、5大3小，洗澡是電熱水器、冷氣四台也開到早上、溫奶器全天和飲水機、一台冰箱，夏天最貴也才6千快7千」、「把所有樓層的總電源關掉，再去看電錶有沒有轉動，如有轉動就事不正常了」。

還有人給予建議，「如果你家中白天用電少，可考慮改用(向台電申請)住商型簡易時間電價，會有節費的效果(非節電)，我已用了快3年，確實有節費效果」、「我家以前用電量也很驚人，夏天平均每期大概要1500度，大概6-8千，後來拆分電表，一樣的用電量情況下，電費大概少了一半，這是住透天的好處，一層樓可以申請一個獨立電表，冰箱用電量也很驚人，去年換了新的變頻冰箱，每期平均就少了100多度的電費」。