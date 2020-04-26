羅志祥又被封為「亞洲舞王」，近日前女友周揚青自曝分手，甚至指控他多次劈腿、約炮、愛多人運動，甚至長期與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，而過去他「30秒抖動126下」的影片也被翻出討論，讓人好奇越會跳舞的男人，「精力」是不是比一般人還旺盛呢？

Netflix頻道中的《百樣人生(100 Humans)》為實驗性節目，找來100名不同年齡、性別及背景的人，參加一連串的有趣實驗，例如「如何增添吸引力？」、「音樂或表演會影響我們的味覺？」等，其中就有對「越會跳舞者，精子數量越多」進行實驗，讓10名自願者進行舞技比賽，再由觀賽者投票排名。

根據自願者的精子樣本中，雖然發現舞技最差者，精子數量很少，但舞技最佳者，精子數量為8百萬個並非最多，而精子數量2千萬個最多者，則是舞技排名第二名，主持人秀出結果，顯示舞蹈能力與精力並沒有直接關係，但也有外媒認為，樣本數僅10個，因此結果並不準確。