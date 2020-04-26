不少男性都幻想自己有一名極品女友，能夠「上得了廳堂，下得了廚房」。一名來自南韓的正妹DJ近日就成為網路上的熱門話題，她在個人的YouTube頻道分享平常在家做家事的模樣，超性感的家居服卻成為另外亮點，雖然她十分認真做事，但在鏡頭前不停曝光的邪惡視角還是讓網友全都大噴鼻血。
南韓知名正妹DJ「DJ Henney」〈표은지〉因為擁有甜美的五官和凹凸有致的性感身材在網路上擁有高人氣，除了DJ的工作之外，她還身兼直播主、YouTuber等多重身份，是時下最流行的斜槓青年代表。近日因為疫情都待在家的她特別上傳一段她平常做家事的影片，可以看到她認真的整理床舖，換上剛洗好的乾淨被單、床單，仔細一看卻她發現她的家居服超犯規，短到快跟內褲一樣的真理褲露出結實屁股蛋，貼身V領的背心也讓雄偉上圍「呼之欲出」，看了真的好害羞。
影片曝光後影起熱議，不少人紛紛留言表示「喜歡做家事的 女人，從螢幕上都可以感受到 流汗的香味」、「這真是極品妹子啊」、「有著稚嫩可口的完美外貌和傲人美乳」、「如果起床看到女友穿這樣在整理房間真的會受不了」、「這樣的身材，真希望明天早上起床能夠看到」。
文章來源：IG/pyoapple
文章來源：YT/ 표은지DJ Henney
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