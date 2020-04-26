新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，導致全球確診數約290萬，死亡人數更是高達20萬，其中重災區西班牙棺材業者的業績爆增。在阿里巴巴國際站可發現，3月時平台的喪葬用品訂單數，竟比2月增加487%，其中美國流量數最高，可見全球死亡人數相當恐怖。

根據《鳳凰新聞》報導，在阿里巴巴的網購平台上，發現3月時喪葬用品訂單數比2月增加487%，不僅如此，3月20日至4月20日，屍袋的詢盤量環比增長22100%，其中流量數前三名為「美國、墨西哥和義大利」，而美國則遠超過於其他國家。

傑森貿易有限公司負責人田先知表示，公司從事殯葬商品貿易10幾年，由於喪葬用品需求量不斷擴大，目前已從廣東、山東、四川等地緊急調貨，但仍無法補足需求量，因此改裝股東一間位於揚州的工廠，其原先主要生產牙刷、浴帽等飯店用品，近日決定更新設備轉向投入生產喪葬用品，預計每日產600至800件屍袋。

傑森貿易有限公司的股東透露，近2個月來，在阿里巴巴國際站的詢盤量同比增長超過10倍，訂單也大幅增加。不僅如此，由於棺材需求量也不斷增加，大連弘瑞盛貿易有限公司客戶經理於雯也提到，公司主要產品為棺材，隨著海運逐漸恢復後，詢盤和訂單大幅增加，已做好發貨準備。