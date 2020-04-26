羅志祥被前女友周揚青爆分手後，還加碼曝光他「多人運動」、「去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生」等劈腿約砲超渣行徑，引發外界譁然，不過有些網友認為，羅志祥並未結婚，婚前劈腿應負得責任不大，網路紅人潔哥（李秉潔）對此也表達看法，直呼「道德感有這麼低嗎？」。

潔哥在臉書發文表示，指有些網友認為「男未婚，女未嫁」，所以婚前劈腿其實沒差，讓她無法接受，甚至難以理解這種思維，談及兩人有共識而交往，而「交往」的過程中，就是為了確認對方是否能與自己走一輩子，「但在交往階段都不願意負責且專一的人，為什麼會覺得這種人會因為婚姻改變呢？」。

潔哥也提到，交往時雖沒有婚姻關係，因此劈腿沒有任何法律責任，也反問有這種想法者，真的能允許另一半在與你交往期間，與他人發生關係嗎，甚至進行「多人運動」，最後更直言「說真的我完全不行，因為我會覺得髒」，此PO文也獲得近4千人按讚。

不少人表示同意「法律是最低底線的道德規範，如果任何事都要用『法』來定義，這些人真的可以滅一滅算了」、「一句話『將心比心』啦！沒發生在自己身上都講的很容易，真的發生早就崩潰了」、「習慣背叛自己的承諾與欺騙，跟有沒有結婚證書沒有關係」、「就算沒有婚姻關係，這樣劈腿也很難保婚姻後能夠忠誠，愛玩就是愛玩，會劈就是會劈，牛牽到北京還是牛啦！」。