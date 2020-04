羅志祥和大陸網紅周揚青9年情斷,4月23日女方在個人微博寫下的毀滅分手信更是震驚各界,除了驚爆羅慣性劈腿、和兄弟們的不正常「多人運動」引起話題之外,周揚青更指出羅和旗下女藝人長期有不正當的男女關係,讓外界立刻聯想到羅志祥公司唯一的女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂,周揚青隨後也加碼在自己的IG開砲,標記愷樂的帳號,點名要她去檢查有沒有得性病。對此,愷樂神隱2天之後,深夜在IG貼出全黑圖片並回應「這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起,還有所有愛我的人說聲對不起 。」間接承認自己小三的身份。

愷樂2017年專輯中收錄的歌曲「三人行」,歌詞被網友認為影射2人曖昧的感情。(影片來源/YouTube/Butterfly 愷樂/如遭刪除請見諒)

針對這起震驚華人娛樂圈的消息,不少網友紛紛扮起柯南辦案,發現愷樂在過去的歌詞裡竟然就已經埋下驚人伏筆。有網友在PTT八卦板以標題「蝴蝶當年的一首歌:三人行」發文表示,愷樂2017年發行的迷你專輯「黑蝴蝶」時,特地邀請老闆羅志祥和鼓鼓一同合唱第二波主打「三人行」,詮釋感情世界裡的三角關係,當愷樂唱到「我對選擇缺乏天分,答應誰等於背叛了誰,討厭面對」、「有你陪我才不想睡,跟你聊整晚都不累,I’m ok 有人心動就有人心碎」似乎都透露著些什麼,羅志祥合唱的部分則是「給你all day,想你all day,For this one night girl」。

在MV的介紹文案中還寫道「鼓鼓身為創作人觀察非常入微,他特別去愷樂的臉書和IG上面觀察這個女生平常都在做些甚麼?所以當愷樂一收到歌詞就覺得內容也太像她平常會做的事了吧?非常有畫面!」種種巧合都讓人全身起雞皮疙瘩。文章引起熱議,不少網友紛紛留言表示「歌詞根本真實發生」、「one night girl,三人行必有我濕」、「誠實給推」。據了解,這首歌剛推出的時候還曾爆出抄襲韓團BTOB的新聞,沒想到因為豬揚情變又再次被拿出來討論。