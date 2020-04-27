泡麵是不少人的宵夜首選或是生活拮据時的好伙伴，而食品廠商們為了吸引消費者，很多都會推出特別且極具特色的口味，在台灣有幾款泡麵不只深受台灣人的愛戴，就連外國人吃過之後也都讚不絕口。不過，最近有網友就在嘗試過前陣子受到盛讚的「台酒花雕雞泡麵」後提出質疑，認為大家是否過譽了？

這名網友在PTT上發文，表示他近日終於吃到了前陣子爆紅的台酒花雕雞泡麵，不過他卻覺得這款泡麵裡的雞肉吃起來柴柴的，和另外一個「牛肉麵」口味比起來，還是牛肉更加軟嫩好吃，而且花雕雞的湯頭中還加入了PO主最不喜歡的枸杞，讓他更加不能接受，認為牛肉麵更勝一籌，還在文末困惑地發問：「花雕雞麵是不是過譽了？」。

此文一出，立刻引起網友們熱烈討論，「吃過一次，真的還好，之前缺貨是缺怎樣的」、「就不難吃，一般般」、「應該是配方有改吧，真的跟以前吃的口感有差」、「湯我覺得不錯，酒包花雕的香氣有出來」、「抱歉麻油雞才是第一」。

不過也有老饕提供了可以讓美味升級的吃法，「這個用煮的話，味道完全是另一個層次」、「麵煮/泡好再放雞肉和酒，酒味比較重，肉也比較不柴」、「雞肉很柴，捏碎再倒出來你會發現不一樣的天空」、「雖然泡的方便，用煮得會比較好吃」。