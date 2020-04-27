每個人都希望自己在感情中能夠被真心對待！美國前職業高爾夫球選手佩奇（Paige Spiranac）有著亮眼的外觀和傲人的身材，讓她一直以來都備受網友們關注，然而最近她卻在節目上自爆自己的感情並不順遂，因為大部分來和她約會的男子都另有所圖，只想著得到「免費的高爾夫球課程」。

在 Instagram 查看這則貼文 Happy Monday🤗 Paige Spiranac（@_paige.renee）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 18 日 上午 9:19 張貼

綜合外媒報導，今年已經27歲的佩奇最近在廣播節目「Playing-A-Round」中公開分享了過去的戀愛經驗，她表示曾有許多男性會主動來找她聊天，雙方談論的話題也總是高爾夫球，最後甚至會表示要帶她到球場或練習場中進行「約會」，一開始佩奇不以為意，還覺得聽起來相當不錯，然而實際開始約會時，佩奇才意識到這變成了長約1個小時的「免費高爾夫球課程」。

而且，類似的事件不斷地在佩奇身上發生，讓她感到相當絕望，「我希望他們是真的喜歡我」，但卻事與願違，甚至發生了更扯的事情，一名男子竟隱瞞自己有另一半的事實長達半年的時間，只為了上免費課程。所幸，如今佩奇已經和一名健身教練訂婚，將來不用再面對成為「教學工具人」的窘境了。