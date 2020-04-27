現代有不少人都會飼養寵物來做為彼此的陪伴，而這些寵物就像是家人一樣珍貴，若是生病或發生意外了，主人一定會感到非常心痛。最近，澳洲就發生一件令人心碎的事件，一隻巨蟒將一隻寵物貓生吞下肚，而主人發現後早已來不及，只能目睹愛貓慘死的畫面。

根據《每日郵報》報導，來自「Snake Catcher Noosa」的捕蛇人路克（Luke Huntley）近日接獲民眾的捕蛇請求，那名女士表示有一條巨蟒將她的愛貓給殺死並且正在吞吃入肚，當路克到達現場查看狀況後早就為時已晚，蛇已經將貓咪3分之1的身體給吞了進去，實在無法挽回貓咪的生命；因此他只好等了約30分鐘，讓那條巨蟒吃下貓咪後再將牠捕捉起來，隨後帶到野外進行放生。

事後，這段驚人的影片也被路克分享到自己的臉書粉專上，並在文中提醒其他有飼養貓咪的人，讓牠們安全地待在家中，如果要帶牠們出門，最好放在貓籠中，這樣不僅是在保護寵物的安危，也同時在保護這些野生動物。