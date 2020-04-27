夫妻和情侶之間有時候會為另外一半準備驚喜，來增添兩人互動的小情趣。日前，日本一名網友就在推特上分享，他的老婆送給了他一件繡有神祕數學公式的圍裙，他耐不住自己的好奇心，於是嘗試將之解開，沒想到卻求出了一個超浪漫的答案，讓所有網友看了以後都羨慕不已。

這名人夫「@shelfall」在推特中發文，表示自己收到了一件老婆送的圍裙，上面還有對方親手繡上的一串數學公式，而推主對於數學非常喜愛且有興趣，於是帶著濃厚的好奇心開始解題，只見他寫了4頁滿滿的計算過程，最終解出了一個愛心形狀的圖案，讓推主開心地說道：「我在解題和畫圖的過程中，感受到了老婆的愛」。

這篇推文發布後，立刻吸引了許多網友前來朝聖，紛紛留言：「原來這就是真正的愛情方程式！」、「這對我們夫妻來說太難了…完全不懂數學」、「太喜歡這種驚喜了～」、「理科的愛情！」；事後，推主又再留言分享照片，指出老婆的圍裙上就繡有自己圍裙公式的答案，超浪漫的情節也讓大家直呼：「快被閃瞎了！」。