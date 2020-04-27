除了一般的考試之外，有些高中生會希望用推甄的方式提前進入理想中的大學，其中和教授面試就是很重要的環節。對此就有網友好奇在網路上發問，想知道「大學面試教授真的會看臉嗎？」文章掀起熱烈的討論，不少過來人也跳出來分享內幕。

一名網友在PTT八卦板以標題「大學面試教授真的會看臉?」發文，表示自己有一個朋友最近面試了3間大學都沒有上，但因為面試的過程中都和教授聊的很愉快，讓他感到非常奇怪，不禁好奇直呼「所以教授是真的會看臉嗎？有沒有卦？喔對她有點胖」。

文章引起熱議，不少過來人紛紛留言表示「絕對會」、「實力差不多就有可能，除非輾壓」、「保證會，當助教時觀察系上學妹，正的87%是推甄進來的」、「當然會啊！我們系主任說當然選好看的」、「會，就算教授不打算看外表潛意識都會被影響，除非其他條件或人格太誇張，不然外表好看就是優勢」、「不只大學！進職場後更嚴重，從面試到每年考績都看性別看臉」、「很多人資自己都承認會給外表好的面試者比較高的錄取機會。即便理性知道不行」、「只要面試，不管哪裡都會」。

但也有網友認為「不會吧，當初我們班的系花推好幾間都沒上」、「又不是只有一個教授決定成績，而且面試也只佔一部份，準備好自己的內容，比外表多好看還重要，而且就算肥宅，穿的體面就不會讓人反感」。