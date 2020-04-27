全聯的商品價格實惠且種類眾多，是不少民眾愛去購買生活用品和食材的地方。近日，有網友到全聯購物時，卻突然看見了南瓜標籤上的「亮點」，讓她忍不住笑了出來，而照片曝光之後，也引起大批網友熱議，大家全都笑翻了。

店員不小心將南瓜的標籤貼成「苦瓜」(圖/由網友授權提供)

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，透露自己日前到全聯購買東西，沒想到卻意外在食材區看見了新品種，只見PO主分享的照片中，明明放著的是一顆顆金黃果肉的南瓜，然而上頭的標籤竟然卻寫著「苦瓜」，讓她忍不住笑出來，也猶豫著是否應該要通知店員這項有趣的錯誤，最後還在文末開玩笑地吐槽道：「南瓜心裡苦，南瓜不說」。

此文一出，立刻讓上萬網友也都跟著笑翻了，大家紛紛留言：「披著南瓜皮的…苦瓜？」、「這種顏色的苦瓜看起來很香甜可口！」、「我想店員該喝X牛了」、「苦瓜整形後的樣子，水喔」、「苦瓜南瓜傻傻分不清楚」、「苦瓜表示：人生真南（難）」、「店員心裡苦，只好跟南瓜說」、「其實最近日子苦…它想當苦瓜」。