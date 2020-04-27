蝗蟲吃光農作物後，下一個啃食的目標很駭人。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

我們經常用「蝗蟲過境」來形容食物被快速掃光的狀況，而現實生活中的蝗蟲就是這麼可怕，牠們大多成群結隊，而且數量驚人，有牠們出現的環境之後都會顯得一片狼藉，是大自然中可怕的侵略者。但當牠們將路過的農作物都啃食乾淨之後，下一個目標究竟是什麼呢？

蝗蟲讓全球農民都感到頭痛，特別是非洲農業地區的品種更是惡名昭彰。日前東非就爆發70年來最可怕的蝗災，甚至有消息指出將出現第二波侵襲，數量還是前一波的20倍，對當地的糧食安全和民眾生計造成前所未有的威脅。據了解，在某些情況下，蝗蟲群的面積可以達到1200平方公里，而且每平方公里可能就有多達1億5千隻蝗蟲，每隻蝗蟲一天可以吃下和自身體重相等的食物。

依照這可觀的數字來看，短短數日之內就能將所到之處的農作物之光，當糧食都被吃光後，飢餓的蝗蟲甚至會開始出現「同類相食」的情況，有科學家也做過研究，發現蝗蟲群保持統一方向的主因就是避免被同類吃掉，經過實驗也發現，如果蝗蟲在行進的過程中有出現側翼，會很容易被同類吃掉，因此保持隊形不但能提高效率也相對安全許多。