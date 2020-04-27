羅志祥被交往9年的前女友周揚青踢爆私下不但慣性劈腿，還喜歡和兄弟一起多人運動，此外還有約P、和旗下女藝人有染等等行為，更嗆聲「蝴蝶姐姐」愷樂要去檢查有沒有性病，點名她就是小三。最後逼的豬蝶2人在社群網站上鄭重道歉，間接承認所有指控。日前有網友就好奇在PTT發問，想知道「周揚青vs簡愷樂選誰？」，沒想到眾人竟給出超中肯的答案。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 5:08 張貼

一名網友在PTT八卦板以標題「愷樂vs周揚青」發文，稱現在雖然風向不對，還是忍不住想分析一下事件中2位女主角，並表示「周揚青：家世位高權重、很有錢；性格極端，分手會大爆料；整形前真的不好看，整形後連老爸都不認得」接著又說「愷樂：年輕就出來演藝圈工作，能吃苦耐勞；當過蝴蝶姊姊，對小朋友有耐心；很愛笑；很珍惜男人送的禮物；願意當躲在背後，沒聲音的女人」最後他認為「愷樂比較是那種一般好相處的女孩，出身一般，又年紀輕輕出來打拼，想必是更能貼近一般白手起家的男人的內心」相比之下，感覺比較喜歡愷樂。

在 Instagram 查看這則貼文 Butterfly愷樂🦋（@butterfly092288）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 6 日 上午 1:40 張貼

文章曝光之後引起熱議，兩方各有擁護的網友「周＞蝴蝶，周揚青個性直來直往、又辣又聰明，蝴蝶只會裝可愛受不了幾歲了還裝」、「我心疼愷樂，她原本是乖乖牌…」、「周還是完勝！整個武則天啊」、「蝴蝶很好啊，吃苦耐勞認真上進還幫家人還房貸，真的是羅對她太渣耶，搞到她現在變箭靶，明明乖乖在幕後給羅養了這麼多年，現在被拖出來鞭，也是滿可憐QQ」。但有大部分的網友則中肯的認為，問題最大的還是在羅志祥身上「周的行為很一般，是羅太誇張了」、「周揚青真的整得很漂亮耶！愷樂沒整前也很漂亮，兩個都好，但花心男不管遇到哪種女生都不會滿足的」。