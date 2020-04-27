直播業競爭激烈，為了留住粉絲，所有直播主都拿出渾身解數。日前有網友就發現韓國一名直播主竟然在直播的過程中邀媽媽一起泡湯，中間媽媽更自動上演濕身秀，不停將水淋在主播身上，火辣的尺度和超兇的身才讓所有網友看的血脈賁張。

移居加拿大的南韓直播主Velvet〈벨벳〉，外型甜美又擁有核彈級的超巨身材，大尺度的直播內容也吸引許多粉絲支持。近日她在直播中邀請媽媽入鏡，過程中2人一起溫馨泡湯和玩小遊戲，但連比基尼都快罩不住的雄偉的身材卻讓人難以忽視。一旁的媽媽也十分盡責的往她傲人的上圍潑水，放送養眼的畫面給粉絲當福利。

在 Instagram 查看這則貼文 Velvet 벨벳（@queenvel_7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 5:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Velvet 벨벳（@queenvel_7）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 下午 6:47 張貼

影片曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「求直播間位置，感謝大大」、「太刺激了，母女同台，直播主的胸器真的太雄偉了。」、「凶到爆炸」、「第一次遇到直播母女套餐的」、「挖賽這好大啊，這感覺一不小心就會掉出來了內。」、「真的是滿厲害的，不過母親大概是害羞，所以沒有脫衣服」。