古代傳說四大巾幗英雄之一的花木蘭是大家都十分熟悉的人物，她代父從軍的故事更是家喻戶曉，感天動地的孝順精神也成為後世效法的榜樣，但據說清朝也出了一名代父從軍的女英雄，但這名「清版花木蘭」竟然在軍營中將自己的肚子搞大，還換得淒慘的下場。

根據《清代野史》記載，清朝同治年間一名陳氏女子想要報效國家，就效法花木蘭的精神，女扮男裝參加軍方的募兵活動。因為她皮膚天生黝黑，長相粗獷，再加上身材又高又壯，很快就通過招募，完全沒有人起疑心。一開始陳氏只是一個負責餵馬的小兵，後來在戰場上表現出色，經過10幾年的征戰立下不少功績，被朝廷授予「巴圖魯」的稱號，在蒙語中代表勇士的意思，隨後就被指派擔任記名提督的職務，在左宗棠底下做事。

後來有一名書生朱氏投筆從戎，在軍中擔任文書類的工作，長相白淨俊俏又散發文人的氣質，讓陳氏漸漸對他有了好感。某次陳氏邀約朱氏來自己的營帳喝酒，藉著酒意向朱氏表明自己的愛意和女兒身的身份，並提出希望他能侍寢的要求。原本朱氏不願意，陳氏立刻拔刀相逼，朱氏只好留下來共度一夜春宵，往後也經常到陳氏的營帳中過夜，還引起其他士兵們的閒言閒語。

不久，陳氏發現自己懷孕了，只好用花木蘭的故事向長官左宗棠坦白，因為擔心事情鬧大會讓朝廷問罪，左宗棠便想出讓陳氏和朱氏互換身份的辦法，讓朱氏搖身一變成為大官，陳氏則成為他的妻子，但朱氏掌權之後就對其貌不揚的陳氏十分厭惡，之後還拋棄她又取了另外2名年輕貌美的妻子，陳氏則落寞的帶著孩子遠走他鄉。