周揚青日前在微博公開了自己與羅志祥分手的消息，還連帶爆出男方劈腿、私生活複雜的桃色爭議，有網友更是翻出了他之前在簽售會上示範電臀「空抖30秒」的影片。最近，大陸一名正妹博主就挑戰仿妝羅志祥，更神還原他空抖30秒的片段，讓看到的網友都十分震驚。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

這名正妹博主「設計系奶子」25日在微博上分享了一段仿妝影片，在最開始她就表明了自己要模仿羅志祥，而且為了讓黑眼圈變得更深更像，她還特地熬夜到早上7點多才睡，相當敬業。只見她貼上了雙眼皮貼、畫了臥蠶、修容等步驟，最後噴上綠色髮膠、抓出了招牌髮型後，再加上刻意模仿的表情，整個人的外觀竟和羅志祥有超高的相似度，影片最後她還做了一段「才藝表演」，模仿了羅志祥在簽售會上的「空抖30秒」。

網友們看到這段仿妝影片後都相當震驚，紛紛留言：「這不就是羅志祥？好像」、「你妝像也就算了，抖臀速度竟然也模仿到精髓」、「這是本人吧？我真的笑死了，怎麼會這樣啊」、「沒點開之前沒有想到會這麼像」、「美術生博主就是總是辣(那)麼神奇，明明過程無比粗糙，結果卻是驚為天人」、「確定不是本人？」。